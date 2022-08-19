Росія знову зупинить "Північний потік" наприкінці серпня. Ціни на газ уже злетіли

Так, Газпром зупинить єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на три доби для проведення технічного обслуговування і планово-попереджувальних робіт. Вони будуть проводиться спільно з фахівцями компанії Siemens.

Газпром повідомляє, що відповідно до технічної документації, кожні 1000 годин необхідно проводити технічне обслуговування агрегату, яке включає в себе: огляд корпусу на наявність тріщин, вибоїн, деформацій, плям прожогів, очищення корпусу; огляд систем маслозабезпечення, повітря, відведення продуктів згоряння газів на наявність протікання, протяжку з'єднань і усунення причин витоків; перевірку працездатності запобіжних клапанів і настройку системи регулювання витрати повітря.

Після завершення робіт і в разі відсутності технічних несправностей агрегату транспорт газу буде відновлений до рівня 33 млн куб.м на добу.

Після заяви Газпрому біржові ціни на газ в Європі піднялися вище 2,7 тисяч доларів за тисячу кубометрів вперше з березня. В цілому спостерігається зростання котирувань більш ніж на 7%.