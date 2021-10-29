Россия останавливает поставки энергетического угля в Украину: названа причина

С понедельника, 1 ноября, Россия останавливает поставки энергитического угля в Украину. В Минэкономразвития РФ заявили, что это связано с растущим спросом на уголь, использующийся для нужд энергетики.
Об этом сообщили в ответ на запрос РБК-Украина.
"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - заявили в ведомстве.
При этом в Минэкономразвития добавили, что в ноябре "с учетом продолжающихся поставок иных марок угля российские поставщики поставят более половины всего угля, поставляемого в Украину".
Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует закупить уголь в Казахстане.