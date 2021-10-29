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Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну: названа причина

Автор: Юрій Дощатов

З понеділка, 1 листопада, Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. У Мінекономрозвитку РФ заявили, що це пов'язано зі зростаючим попитом на вугілля, що використовується для потреб енергетики.

Про це повідомили у відповідь на запит РБК-Україна.

"Прийняте рішення пов'язане зі зростаючим попитом на енергетичні марки вугілля. В осінньо-зимовому періоді необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню власних потреб всередині країни", - заявили у відомстві.

При цьому в Мінекономрозвитку додали, що в листопаді "з урахуванням триваючих поставок інших марок вугілля російські постачальники поставлять більше половини всього вугілля, що поставляється в Україну".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує закупити вугілля в Казахстані.

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