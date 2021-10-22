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Украина планирует закупить уголь в Казахстане

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Украина, Пятница 22 октября 2021 12:19
Украина планирует закупить уголь в Казахстане Фото: Украина планирует закупить уголь в Казахстане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Украина испытывает дефицит угля: по данным Минэнерго, сейчас на складах ТЭС и ТЭЦ всего 750 тысяч тонн, вместо плановых 2,9 млн тонн. Для решения этой проблемы ожидаются поставки угля для "Центрэнерго" из Казахстана по железной дороге через Россию и Беларусь.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге энергокризиса. Кабмин может возобновить финансирование "Нафтогаза".

Но тут для "Центрэнерго" есть две проблемы. Во-первых, сроки - уголь в лучшем случае поставят не раньше ноября, а, во-вторых, это достаточно рискованный путь доставки. Обе транзитные страны в любой момент могут сорвать поставки, чтобы оказать политическое давление на Украину.

"Пока, насколько я знаю, договоренности с Казахстаном о поставках угля никак не зафиксированы. Этот вопрос в состоянии обсуждения. Но даже если договоренности и будут, то есть большие риски, связанные с прохождением груза по территории России и Беларуси, а также первоочередностью их обработки российской РЖД", - пояснил изданию директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

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