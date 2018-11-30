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Россия оспорила юрисдикцию Арбитражного трибунала в расследовании атаки в Керченском проливе

Новости » Политика    30.11.2018 - 21:25
Россия оспорила юрисдикцию Арбитражного трибунала в расследовании атаки в Керченском проливе
Иллюстративное фото (из открытых источников)

МИД Украины заявляет, что Арбитражный трибунал полномочен рассматривать его заявление о нарушении Россией морского права

Арбитражный суд имеет полномочия рассматривать обращения Украины и расследовать акт агрессии России в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в ответ на позицию России, которая оспорила юрисдикцию Трибунала по морскому праву, передает РБК-Украина.

В частности, в заявлении говорится - Российская Федерация заявила, что Арбитражный трибунал не может рассматривать дела, касающиеся морского права, поскольку Трибунал не имеет соответствующей юрисдикции. Украина в с ою очередь направила в Трибунал ответ на такую позицию РФ.

"Несмотря на попытки России избежать ответственности за свои противоправные действия в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, Арбитражный трибунал по морскому праву имеет полное право заслушать дело Украины", - говорится в заявлении МИД.

Также в ведомстве добавили, что МИД обоснованно в своем обращении в Арбитражный трибунал заявляет: "Российская Федерация незаконно отстранила Украину от пользования своими морскими правами и узурпировала суверенное право Украины регулировать свою деятельность в собственном морском пространстве".

Также, по информации МИД, Россия, нарушая Конвенцию ООН по морскому праву, продолжает незаконно добывать украинские энергетические и рыбные ресурсы, блокирует движение к украинским портам и незаконно построила мост через Керченский пролив.

"Украина считает, что письменные возражения Российской Федерации о юрисдикции Арбитражного трибунала по морскому праву являются необоснованными и не могут быть приняты Трибуналом во внимание. Российская Федерация должна и будет привлечена к ответственности за дерзкое нарушение международного морского права и суверенных дел Украины", - резюмировали в МИД.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина направила в Международный арбитраж в Гааге документы по захвату Россией кораблей в Керченском проливе.

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