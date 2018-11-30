Росія заперечила юрисдикцію Арбітражного трибуналу у розслідуванні атаки в Керченській протоці

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

МЗС України заявляє, що Арбітражний трибунал повноважний розглядати його заяву про порушення Росією морського права

Арбітражний трибунал має повноваження розглядати звернення України та розслідувати акт агресії Росії у Керченській протоці. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України у відповідь на позицію Росії, котра заперечила юрисдикцію Трибуналу з морського права, передає РБК-Україна.

Зокрема, у заяві йдеться - Російська Федерація заявила, що Арбітражний трибунал не може розглядати справи, які стосуються морського права, оскільки Трибунал не має відповідної юрисдикції. Україна у свою чергу надіслала до Трибуналу відповідь на таку позицію РФ.

"Попри спроби Росії уникнути відповідальності за свої протиправні дії у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, Арбітражний трибунал з морського права має повне право заслухати справу України", - йдеться в заяві МЗС.

Також у відомстві додали, що МЗС обґрунтовано у своєму зверненні до Арбітражного трибуналу заявляє: "Російська Федерація незаконно відсторонила Україну від користування своїми морськими правами та узурпувала суверенне право України регулювати свою діяльність у власному морському просторі".

Також, за інформацією МЗС, Росія, порушуючи Конвенцію ООН з морського права, продовжує незаконно видобувати українські енергетичні та рибні ресурси, блокує рух до українських портів та незаконно побудувала міст через Керченську протоку.

"Україна вважає, що письмові заперечення Російської Федерації щодо юрисдикції Арбітражного трибуналу з морського права є необґрунтованими і не можуть бути прийняті Трибуналом до уваги. Російська Федерація має та буде притягнута до відповідальності за зухвале порушення міжнародного морського права та суверенних справ України", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна направила в Міжнародний арбітраж у Гаазі документи щодо захоплення Росією кораблів у Керченській протоці.