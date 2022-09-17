Россия может организовать принудительную "мобилизацию" в Мариуполе из-за успехов ВСУ

В результате контрнаступления ВСУ в России критически не хватает живой силы. оккупанты могут прибегнуть к усилению принудительной "мобилизации" в Мариуполе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"После Харьковского контрнаступления ВСУ россияне отказываются ехать воевать в Украину. Недавно в так называемой "ЛНР" женщины устроили бунт, чтобы их мужчины не возвращали на фронт. Поэтому захватчики прибегли к вербовке людей из тюрем и непризнанных республик", - пишет пресс-служба.

Как отмечает горсовет, в Мариуполе оккупанты уже прибегали к рассылке СМС-сообщений мужчинам о мобилизации. В то же время, ситуация может осложниться из-за получения паспорта России, поскольку это увеличивает шансы отправиться принудительно на фронт.

"Поэтому призываем мариупольцев осторожничать и не вестись на предложения российских оккупантов. Сейчас у них панические настроения и они могут прибегнуть к разным инструментам, чтобы отправить на фронт людей второго сорта - людей, находящихся под оккупацией", - добавляет горсовет.