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Росія може організувати примусову "мобілізації" у Маріуполі через успіхи ЗСУ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок контрнаступу ЗСУ, у Росії критично не вистачає живої сили. Окупанти можуть вдатися до посилення примусової "мобілізації" у Маріуполі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"Після Харківського контрнаступу ЗСУ росіяни відмовляються їхати воювати до України. Нещодавно в так званій "ЛНР" жінки влаштували бунт, щоб їх чоловіків не повертали на фронт. Тому загарбники вдалися до вербування людей із в'язниць та невизнаних республік", - пише пресслужба.

Як відзначає міськрада, у Маріуполі окупанти вже вдавалися до розсилання СМС-повідомлень чоловікам щодо мобілізації. Водночас ситуація може ускладнитись через отримання паспорта Росії, оскільки це збільшує шанси вирушити примусово на фронт.

"Тому закликаємо маріупольців бути обережними та не вестися на пропозиції російських окупантів. Зараз у них панічні настрої і вони можуть вдатися до різних інструментів, аби відправити на фронт людей другого сорту - людей, що знаходяться під окупацією", - додає міськрада.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на тлі продовження контрнаступу ЗСУ на сході України, Росія вирішила вдвічі посилити приховану мобілізацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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