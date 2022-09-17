Росія може організувати примусову "мобілізації" у Маріуполі через успіхи ЗСУ

Внаслідок контрнаступу ЗСУ, у Росії критично не вистачає живої сили. Окупанти можуть вдатися до посилення примусової "мобілізації" у Маріуполі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"Після Харківського контрнаступу ЗСУ росіяни відмовляються їхати воювати до України. Нещодавно в так званій "ЛНР" жінки влаштували бунт, щоб їх чоловіків не повертали на фронт. Тому загарбники вдалися до вербування людей із в'язниць та невизнаних республік", - пише пресслужба.

Як відзначає міськрада, у Маріуполі окупанти вже вдавалися до розсилання СМС-повідомлень чоловікам щодо мобілізації. Водночас ситуація може ускладнитись через отримання паспорта Росії, оскільки це збільшує шанси вирушити примусово на фронт.

"Тому закликаємо маріупольців бути обережними та не вестися на пропозиції російських окупантів. Зараз у них панічні настрої і вони можуть вдатися до різних інструментів, аби відправити на фронт людей другого сорту - людей, що знаходяться під окупацією", - додає міськрада.