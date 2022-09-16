Россия вдвое усилила скрытую мобилизацию на фоне поражения под Харьковом, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Украинские силы продолжают контрнаступательные операции на востоке страны, усиливая давление на российские позиции и линии тылового обеспечения в восточной части Харьковской, северной Луганской и восточной Донецкой областях.

Поражение под Харьковской областью побудило Кремль объявить всероссийскую вербовочную кампанию.

Как отмечают аналитики, Кремль, вероятно, отказался от своих усилий по ограждению отдельных регионов страны от вербовочных кампаний, которые могут усилить социальную напряженность.

По данным ISW, Кремль почти наверняка истощил большую часть сил, первоначально дислоцированных на российских базах в бывших советских республиках, что, вероятно, ослабило влияние России в этих государствах.

Другие ключевые выводы ISW

Российские и украинские источники сообщили о наземных атаках украинских войск к северо-западу от Харькова, вблизи украинского плацдарма на реке Ингулец и к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области.

Назначенные Россией оккупационные чиновники и блоггеры утверждали, что украинские силы провели высадку на Кинсбернской косе в районе Крыма.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки и укрепляют позиции на восточной оси.

"ДНР", скорее всего, пытается помешать своим российским кураторам бежать в преддверии украинского контрнаступления.

Напомним, 15 сентября в сети опубликовали видео, где Пригожин лично вербует российских заключенных для войны с Украиной. Пригожин также прямым текстом говорит о том, что ему принадлежит ЧВК "Вагнера". Так, он сообщает, что "у него в ЧВК" есть боевые самолеты, РСЗО и танки.

Ранее стало известно, что вербовщики ЧВК "Вагнера" с начала полномасштабного вторжения в Украину смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, которые согласились отправиться на войну.

Также мы писали, что войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных, для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.

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