Россия оплатила транзит газа Украине, несмотря на блокировки платежа по нефти - Bloomberg

Хотя транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" был заблокирован в результате санкций, Россия оплатила услугу по транзиту газа через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам собеседников агентства, Россия смогла без проблем оплатить услуги транзита природного газа Украины. Российский ПАО "Газпром" отправил свой регулярный ежемесячный платеж украинскому "Нафтогазу Украины", и он был принят. Трейдеры были насторожены относительно возможных срывов важного платежа, поскольку в начале августа российская "Транснефть" заявила, что не смогла оплатить услуги транзита нефти. Причиной для этого стали европейские санкции, ведь финансовые переводы из России в Украину были заблокированы.