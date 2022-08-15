Россия оплатила транзит газа Украине, несмотря на блокировки платежа по нефти - Bloomberg
Хотя транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" был заблокирован в результате санкций, Россия оплатила услугу по транзиту газа через Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам собеседников агентства, Россия смогла без проблем оплатить услуги транзита природного газа Украины.
Российский ПАО "Газпром" отправил свой регулярный ежемесячный платеж украинскому "Нафтогазу Украины", и он был принят.
Трейдеры были насторожены относительно возможных срывов важного платежа, поскольку в начале августа российская "Транснефть" заявила, что не смогла оплатить услуги транзита нефти. Причиной для этого стали европейские санкции, ведь финансовые переводы из России в Украину были заблокированы.
Напомним, что Россия обвинила Украину в срыве транзита нефти в Южную Европу. Это произошло из-за невозможности проведения платежей.
Через определенное время Украина возобновила транзит нефти, поскольку получила деньги, но не от России.
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