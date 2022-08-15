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Россия оплатила транзит газа Украине, несмотря на блокировки платежа по нефти - Bloomberg

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Понедельник 15 августа 2022 22:13
Россия оплатила транзит газа Украине, несмотря на блокировки платежа по нефти - Bloomberg Фото: Россия оплатила транзит газа Украине, несмотря на блокирование платежа по нефти (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

Хотя транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" был заблокирован в результате санкций, Россия оплатила услугу по транзиту газа через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам собеседников агентства, Россия смогла без проблем оплатить услуги транзита природного газа Украины.

Российский ПАО "Газпром" отправил свой регулярный ежемесячный платеж украинскому "Нафтогазу Украины", и он был принят.

Трейдеры были насторожены относительно возможных срывов важного платежа, поскольку в начале августа российская "Транснефть" заявила, что не смогла оплатить услуги транзита нефти. Причиной для этого стали европейские санкции, ведь финансовые переводы из России в Украину были заблокированы.

Напомним, что Россия обвинила Украину в срыве транзита нефти в Южную Европу. Это произошло из-за невозможности проведения платежей.

Через определенное время Украина возобновила транзит нефти, поскольку получила деньги, но не от России.

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