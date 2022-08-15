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Росія сплатила за транзит газу Україні, попри блокування платежу по нафті, - Bloomberg

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Понеділок 15 серпня 2022 22:13
Росія сплатила за транзит газу Україні, попри блокування платежу по нафті, - Bloomberg Фото: Росія сплатила за транзит газу Україні, попри блокування платежу по нафті (УНІАН)
Автор: Дмитро Браславський

Хоча транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" було заблоковано внаслідок санкцій, Росія оплатила послугу з транзиту газу через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, Росія змогла без проблем оплатити послуги транзиту природного газу Україні.

Російський ПАТ "Газпром" відправив свій регулярний щомісячний платіж українському "Нафтогазу України", і він був прийнятий.

Трейдери були насторожені щодо можливих зривів важливого платежу, оскільки на початку серпня російська "Транснєфть" заявила, що не змогла сплатити за послуги транзиту нафти. Причиною для цього стали європейські санкції, адже фінансові перекази з Росії в Україну були заблоковані.

Нагадаємо, що Росія звинуватила Україну у зриві транзиту нафти до південної Європи. Це відбулось через неможливість проведення платежів.

Через певний час Україна відновила транзит нафти, оскільки отримала гроші, але не від Росії.

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Російська Федерація Україна Нафтогаз України Санкції
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