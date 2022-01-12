Россия на оккупированных территориях изучает новые способы "тактических действий"

РФ вывела учения более 10 тысяч военнослужащих на общевойсковые полигоны, а также на те, которые оккупированы ею на территории Украины и Грузии. Там они отрабатывают "новые способы тактических действий".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
В частности, боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 20 общевойсковых полигонах.
По информации российского Минобороны, на полигонах проводятся занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальных дисциплин.
Известно, обучения организованы на полигонах в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, на Ставрополье, в Чеченской Республике, в Карачаево-Черкессии, в Ингушетии, в Дагестане, на Кубани, а также на штатных полигонах Армении и в оккупированных Абхазии, Южной Осетии и Крыма.
Указано, что батальонные тактические группы "учатся новым способам тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский.
Также командиры подразделений "осваивают способы" контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами.
Напомним, сегодня стало известно, что Россия перемещает военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен.
Добавим, вчера РФ начала учения со стрельбами в приграничных с Украиной регионах. В них вовлечено около 3 000 военных и тяжелая техника.