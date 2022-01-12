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Россия на оккупированных территориях изучает новые способы "тактических действий"

Автор: Мария Кучерявец

РФ вывела учения более 10 тысяч военнослужащих на общевойсковые полигоны, а также на те, которые оккупированы ею на территории Украины и Грузии. Там они отрабатывают "новые способы тактических действий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

В частности, боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 20 общевойсковых полигонах.

По информации российского Минобороны, на полигонах проводятся занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальных дисциплин.

Известно, обучения организованы на полигонах в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, на Ставрополье, в Чеченской Республике, в Карачаево-Черкессии, в Ингушетии, в Дагестане, на Кубани, а также на штатных полигонах Армении и в оккупированных Абхазии, Южной Осетии и Крыма.

Указано, что батальонные тактические группы "учатся новым способам тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский.

Также командиры подразделений "осваивают способы" контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия перемещает военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен.

Добавим, вчера РФ начала учения со стрельбами в приграничных с Украиной регионах. В них вовлечено около 3 000 военных и тяжелая техника.

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Российская Федерация