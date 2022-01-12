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Росія на окупованих територіях вивчає "нові способи тактичних дій"

Автор: Марія Кучерявець

РФ вивела навчання понад 10 тисяч військовослужбовців на загальновійськові полігони, а також на ті, які окуповані нею на території України та Грузії. Там вони відпрацьовують "нові способи тактичних дій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Зокрема, бойове злагодження мотострілкових, танкових взводів та артилерійських батарей організовано у складі першого навчального модуля більш ніж на 20 загальновійськових полігонах.

За інформацією російського Міноборони, на полігонах проводяться заняття з вогневої підготовки, тактики, водіння бойових машин та спеціальних дисциплін.

Відомо, навчання організовані на полігонах у Волгоградській, Астраханській, Ростовській областях, на Ставропіллі, у Чеченській Республіці, у Карачаєво-Черкесії, в Інгушетії, у Дагестані, на Кубані, а також на штатних полігонах Вірменії та в окупованих Абхазії, Південній Осетії та Криму.

Вказано, що батальйонні тактичні групи "навчаються новим способам тактичних дій" у складі різних видів розвідувально-вогневих та ударних комплексів, включаючи контрбатарейний, авіаційний та снайперський.

Також командири підрозділів "освоюють способи" контрснайперської та контрбатарейної боротьби із застосуванням автомобільної та броньованої техніки, оснащеної стрілецькою зброєю підвищеної потужності, у тому числі мінометами.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Росія переміщає військову техніку з Далекого Сходу. Кінцевий пункт призначення цих машин поки невідомий.

Додамо, вчора РФ почала навчання зі стрільбами в прикордонних з Україною регіонах. У них залучено близько 3 000 військових і важка техніка.

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Російська Федерація