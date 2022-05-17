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Россия в оккупированном Крыму пытается восстановить боеспособность подразделений, - Генштаб

Фото: Российские военные в Крыму (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Оккупированная РФ Автономная Республика Крым стала территорией, где российское военное руководство восстанавливает боеспособность армейских подразделений после значительных потерь в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Украинский Генштаб зафиксировал на полуострове попытки восстановить боеспособность разбитых ВСУ подразделений. Подразделения двух бригад армии РФ готовятся к проведению боевого слаживания.

"На временно оккупированной территории Крыма продолжаются мероприятия восстановления боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери. Так, по имеющейся информации, на отдельных полигонах полуострова запланировано проведение боевого слаживания подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты" – говорится в сообщении.

Тем временем определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы. В Брестской и Гомельской областях параллельно продолжаются военные учения.

К слову, российские оккупанты безуспешно пытались наступать на Донбассе.

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