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Росія в окупованому Криму намагається відновити боєздатність підрозділів, - Генштаб

Фото: Російські військові в Криму (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Окупована РФ Автономна Республіка Крим стала територією, де російське військове керівництво відновлює боєздатність армійських підрозділів після значних втрат у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Український Генштаб зафіксував на півострові спроби відновити боєздатність розбитих ЗСУ підрозділів. Підрозділи двох бригад армії РФ готуються до проведення бойового злагодження.

"На тимчасово окупованій території Криму тривають заходи відновлення боєздатності російських підрозділів, що зазнали значних втрат. Так, за наявною інформацією, на окремих полігонах півострова заплановано проведення бойового злагодження підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти", – йдеться в повідомленні.

Тим часом визначені підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону. У Брестській і Гомельській областях паралельно тривають військові навчання.

До слова, російські окупанти безуспішно намагалися наступати на Донбасі.

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