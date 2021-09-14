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Россия в оккупированном Крыму присвоила более 4 тысяч памятников, - ЮНЕСКО

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Вторник 14 сентября 2021 15:43
Россия в оккупированном Крыму присвоила более 4 тысяч памятников, - ЮНЕСКО Фото: Россия в оккупированном Крыму присвоила более 4 тысяч памятников (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Российская Федерация присвоила украинские культурные ценности в оккупированном Крыму, включая 4095 памятников национального и местного значения, которые находятся под охраной государства. Присвоение памятников является нарушением международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ЮНЕСКО о наблюдении за ситуацией в АР Крым для 212-й сессии Исполнительного совета организации.

"Не менее важно, что Россия использует такое присвоение для реализации своей комплексной долгосрочной стратегии по укреплению своего исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма", - говорится в докладе.

При этом власти России не выполняют свои обязательства по сохранению объектов культурного наследия на временно оккупированной территории.

"На объектах культурного наследия ведутся незаконные "археологические раскопки". В частности, в июне 2021 года с использованием тяжелой техники начались "раскопки", которые могут поставить под угрозу статус поселения Херсонес Таврический. На временно оккупированной территории активно распространяется практика "реставрации" объектов культурного наследия, а исполнителями соответствующих работ являются организации, не имеющие соответствующей квалификации и опыта", - добавили в организации.

Кроме того, артефакты с оккупированного Крыма вывозятся в Россию без предоставления безопасности или разрешения Украины, как того требует международное право оккупации. В частности, крымские памятки демонстрируют на выставках, посвященных культурному наследию РФ.

Напомним, ранее Офис генпрокурора направил сообщение в Международный уголовный суд о военных преступлениях против объектов культурного наследия в оккупированном Крыму.

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