Росія в окупованому Криму привласнила понад 4 тисячі пам'ятників, - ЮНЕСКО

Російська Федерація привласнила українські культурні цінності в окупованому Криму, включаючи 4095 пам'яток національного та місцевого значення, які знаходяться під охороною держави. Присвоєння пам'яток є порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Доповідь ЮНЕСКО про спостереження за ситуацією в АР Крим для 212-ї сесії Виконавчої Ради Організації.

"Не менш важливо, що Росія використовує таке привласнення для реалізації своєї комплексної довгострокової стратегії по зміцненню свого історичного, культурного і релігійного домінування над минулим, сьогоденням і майбутнім Криму", - йдеться в доповіді.

При цьому влада Росії не виконує свої зобов'язання щодо збереження об'єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території.

"На об'єктах культурної спадщини ведуться незаконні "археологічні розкопки". Зокрема, в червні 2021 року з використанням важкої техніки почалися "розкопки", які можуть поставити під загрозу статус поселення Херсонес Таврійський. На тимчасово окупованій території активно поширюється практика "реставрації" об'єктів культурної спадщини, а виконавцями відповідних робіт є організації, які не мають відповідної кваліфікації та досвіду", - додали в організації.

Крім того, артефакти з окупованого Криму вивозяться в Росію без надання безпеки або Дозволу України, як того вимагає міжнародне право окупації. Зокрема, кримські пам'ятки демонструють на виставках, присвячених культурній спадщині РФ.