Росія в окупованому Криму привласнила понад 4 тисячі пам'ятників, - ЮНЕСКО
Російська Федерація привласнила українські культурні цінності в окупованому Криму, включаючи 4095 пам'яток національного та місцевого значення, які знаходяться під охороною держави. Присвоєння пам'яток є порушенням міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Доповідь ЮНЕСКО про спостереження за ситуацією в АР Крим для 212-ї сесії Виконавчої Ради Організації.
"Не менш важливо, що Росія використовує таке привласнення для реалізації своєї комплексної довгострокової стратегії по зміцненню свого історичного, культурного і релігійного домінування над минулим, сьогоденням і майбутнім Криму", - йдеться в доповіді.
При цьому влада Росії не виконує свої зобов'язання щодо збереження об'єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території.
"На об'єктах культурної спадщини ведуться незаконні "археологічні розкопки". Зокрема, в червні 2021 року з використанням важкої техніки почалися "розкопки", які можуть поставити під загрозу статус поселення Херсонес Таврійський. На тимчасово окупованій території активно поширюється практика "реставрації" об'єктів культурної спадщини, а виконавцями відповідних робіт є організації, які не мають відповідної кваліфікації та досвіду", - додали в організації.
Крім того, артефакти з окупованого Криму вивозяться в Росію без надання безпеки або Дозволу України, як того вимагає міжнародне право окупації. Зокрема, кримські пам'ятки демонструють на виставках, присвячених культурній спадщині РФ.
Нагадаємо, раніше офіс генпрокурора направив повідомлення до Міжнародного кримінального суду про військові злочини проти об'єктів культурної спадщини в окупованому Криму.