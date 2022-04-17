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Глава Еврокомиссии назвала дефолт России вопросом времени

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Брюссель, Воскресенье 17 апреля 2022 14:54
Глава Еврокомиссии назвала дефолт России вопросом времени Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что национальный дефолт России - это лишь вопрос времени. Поскольку европейские санкции против РФ с каждой неделей все глубже проникают в экономику страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Bild.

"Санкции с каждой неделей все глубже проникают в российскую экономику: экспорт в Россию упал на 70%. 700 российских самолетов потеряли свои лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения", - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что сотни крупных компаний и тысячи специалистов отворачиваются от РФ.

"Согласно текущим прогнозам, валовой внутренний продукт России сократится на 11%. Национальный дефолт России - лишь вопрос времени", - заявила она.

По словам главы Еврокомиссии, российский диктатор Владимир Путин также уничтожает войной против Украины свою собственную страну и будущее ее народа.

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