Глава Еврокомиссии назвала дефолт России вопросом времени
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что национальный дефолт России - это лишь вопрос времени. Поскольку европейские санкции против РФ с каждой неделей все глубже проникают в экономику страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Bild.
"Санкции с каждой неделей все глубже проникают в российскую экономику: экспорт в Россию упал на 70%. 700 российских самолетов потеряли свои лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения", - заявила она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что сотни крупных компаний и тысячи специалистов отворачиваются от РФ.
"Согласно текущим прогнозам, валовой внутренний продукт России сократится на 11%. Национальный дефолт России - лишь вопрос времени", - заявила она.
По словам главы Еврокомиссии, российский диктатор Владимир Путин также уничтожает войной против Украины свою собственную страну и будущее ее народа.
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