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Россия ограничила судоходство в Азовском море: причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия 10 декабря перекрыла большую часть Азовского моря для судоходства. Планируют провести артиллерийские учения в районе городов Мариуполь, Бердянск и Геническ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Военно-морских сил Украины.

"По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря", - говорится в сообщении военных.

Отмечается, что Россия разместила навигационные предупреждения (ПРИП) об ограничении судоходства в определенных районах. По данным украинских военных, россияне планируют проводить артиллерийские учения возле Мариуполя, Бердянска и Геническа.

В ВМС Украины подчеркнули, что российская сторона периодически перекрывает судоходство в Азовском море под видом учений.

"Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией", - добавили военные.

Фото: Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Напомним, 9 декабря Россия заявила о том, что украинский корабль "Донбасс" приблизился к Керченскому проливу на расстоянии 33 километров. Москва сразу заявило о провокации со стороны Украины.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников назвал заявления Москвы об "инциденте" с украинским кораблем очередным российским информационным вбросом.

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Российская ФедерацияАзовское мореВМС Украины