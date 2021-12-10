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Росія обмежила судноплавство в Азовському морі: причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія 10 грудня перекрила більшу частину Азовського моря для судноплавства. Планують провести артилерійські навчання в районі міст Маріуполь, Бердянськ та Генічеськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Військово-морських сил України.

"Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні військових.

Відзначається, що Росія розмістила навігаційні попередження (ПРІП) про обмеження судноплавства в певних районах. За даними українських військових, росіяни планують проводити артилерійські навчання біля Маріуполя, Бердянська та Генічеська.

У ВМС України підкреслили, що російська сторона періодично перекриває судноплавство в Азовському морі під виглядом навчань.

"Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі в безпосередній близькості від пунктів базування українських ВМС і цивільних портів є відкритою провокацією", - додали військові.

Фото: Росія перекрила близько 70% акваторії Азовського моря (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Нагадаємо, 9 грудня Росія заявила про те, що український корабель "Донбас" наблизився до Керченської протоки на відстані 33 кілометрів. Москва відразу заявило про провокацію з боку України.

Зазначимо, Міністр оборони України Олексій Резніков назвав заяви Москви про "інцидент" з українським кораблем черговим російським інформаційним вкиданням.

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Російська ФедераціяАзовское мореВМС України