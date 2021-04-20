Россия ограничила полеты над Крымом и Черным морем: регион считается опасным

Российская Федерация ограничила полеты над Крымом и Черным морем с 20 по 24 апреля. В извещении для пилотов этот регион назвали опасным .

Согласно извещению, в зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающие территориальные воды, а также часть международных вод Черного моря.

Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Как сообщал глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель, Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

Также немецкое издание Spiegel сообщало, что Россия построила в Крыму новый военный лагерь.

Кроме этого сообщалось, что 15 апреля стало известно, что Россия закроет часть Черного моря вблизи Керченского пролива для иностранных военных кораблей. В НАТО призвали Россию отказаться от ограничения судоходства в некоторых районах Черного моря и обеспечить свободу прохода торговых судов.