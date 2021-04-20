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Росія обмежила польоти над Кримом і Чорним морем: регіон вважається небезпечним

Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація обмежила польоти над Кримом і Чорним морем з 20 по 24 квітня. У повідомленні для пілотів цей регіон назвали небезпечним.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Згідно з повідомленням, в зону обмеження польотів до висоти 19 тисяч метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглі територіальні води, а також частина міжнародних вод Чорного моря.

"Район оголошено тимчасово небезпечних для польотів повітряних суден", - йдеться в документі.

Зазначимо, останнім часом спостерігається стягання російської армії до українських кордонів. Як повідомляв глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель, Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яке коли-небудь розвертала РФ біля українського кордону.

Також німецьке видання Spiegel повідомило, що Росія побудувала в Криму новий військовий табір.

Крім цього повідомлялося, що 15 квітня стало відомо, що Росія закриє частину Чорного моря в районі Керченської протоки для іноземних військових кораблів. НАТО закликали Росію відмовитися від обмеження судноплавства в деяких районах Чорного моря і забезпечити свободу проходу торгових суден.

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