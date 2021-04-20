Росія обмежила польоти над Кримом і Чорним морем: регіон вважається небезпечним

Російська Федерація обмежила польоти над Кримом і Чорним морем з 20 по 24 квітня. У повідомленні для пілотів цей регіон назвали небезпечним .

Про це повідомляє "Інтерфакс" .

"Район оголошено тимчасово небезпечних для польотів повітряних суден", - йдеться в документі.

Згідно з повідомленням, в зону обмеження польотів до висоти 19 тисяч метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглі територіальні води, а також частина міжнародних вод Чорного моря.

Зазначимо, останнім часом спостерігається стягання російської армії до українських кордонів. Як повідомляв глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель, Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яке коли-небудь розвертала РФ біля українського кордону.

Також німецьке видання Spiegel повідомило, що Росія побудувала в Криму новий військовий табір.

Крім цього повідомлялося, що 15 квітня стало відомо, що Росія закриє частину Чорного моря в районі Керченської протоки для іноземних військових кораблів. НАТО закликали Росію відмовитися від обмеження судноплавства в деяких районах Чорного моря і забезпечити свободу проходу торгових суден.