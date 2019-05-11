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Россия обязала боевиков ОРДЛО получить гражданство РФ, - Минобороны

Новости » Политика    11.05.2019 - 15:58
Россия обязала боевиков ОРДЛО получить гражданство РФ, - Минобороны
Иллюстративное фото (УНИАН)

По данным правозащитников, по состоянию на 4 мая 5-7% жителей ОРДЛО изъявили желание получить российский паспорт

Министерство обороны Украины заявляет, что российское командование приказало боевикам ОРДЛО обязательно получить гражданство Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник, передает пресс-служба Минобороны.

Кроме того, в Минобороны отметили, что российская оккупационная администрация усиливает меры по русификации населения ОРДЛО.

"Российским командованием доведено распоряжение личному составу соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ об обязательности получения всеми военнослужащими российского гражданства... Масштабы пропаганды растут за счет интенсивного распространения в оккупационных средствах массовой информации разъяснений и комментариев т. н. "специалистов" по оформлению российских паспортов, а также рассылки информационных СМС", - сообщил Мотузяник.

При этом, по словам представителя Минобороны, руководство ФСБ РФ ввело дополнительные ограничения на пересечение неконтролируемого украинской властью участка границы с Россией.

"Прежде всего ограничения касаются лиц, имеющих отношение к оккупационным администрациям или проходят службу в рядах российских оккупационных войск и в силовых структурах т. н. "Л/ДНР". Для указанной категории лиц пересечение российско-украинской границы возможно лишь при условии служебной командировки с предварительным информированием российской стороны о времени, месте и цели поездки", - заявили в министерстве.

Кроме того, Восточная правозащитная группа сообщает, что "добровольно-принудительно" получателями паспортов РФ могут стать "чиновники" местных администраций НПФ, участники силового блока НПФ (так называемые народная милиция, военизированные структуры (армия), МЧС и т.д.).

По данным правозащитников, по состоянию на 4 мая 5-7% жителей оккупированных территорий Донбасса выразили желание получить паспорт РФ.

"Всего, по подсчетам администраций НПФ, паспорта граждан РФ готовы получить до 31% граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО", - заявляет правозащитная группа.

По ее данным, в печатных СМИ, на местном телевидении идет активная агитационная кампания по выдаче паспортов РФ.

Напомним, 9 мая в "ДНР" оккупационная власть начала собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов.

Как писало РБК-Украина ранее, до этого пункт приема документов на получение российских паспортов заработал в "Луганской Народной Республике".

Добавим также, МИД Украины просит международное сообщество расширить санкции против РФ за выдачу паспортов жителям ОРДЛО.

Фриланд обсудит выдачу РФ паспортов жителям ОРДЛО на уровне G7 МИД просит расширить санкции против РФ за выдачу паспортов жителям ОРДЛО
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