Россия обязала боевиков ОРДЛО получить гражданство РФ, - Минобороны

Иллюстративное фото (УНИАН)

По данным правозащитников, по состоянию на 4 мая 5-7% жителей ОРДЛО изъявили желание получить российский паспорт

Министерство обороны Украины заявляет, что российское командование приказало боевикам ОРДЛО обязательно получить гражданство Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник, передает пресс-служба Минобороны.

Кроме того, в Минобороны отметили, что российская оккупационная администрация усиливает меры по русификации населения ОРДЛО.

"Российским командованием доведено распоряжение личному составу соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ об обязательности получения всеми военнослужащими российского гражданства... Масштабы пропаганды растут за счет интенсивного распространения в оккупационных средствах массовой информации разъяснений и комментариев т. н. "специалистов" по оформлению российских паспортов, а также рассылки информационных СМС", - сообщил Мотузяник.

При этом, по словам представителя Минобороны, руководство ФСБ РФ ввело дополнительные ограничения на пересечение неконтролируемого украинской властью участка границы с Россией.

"Прежде всего ограничения касаются лиц, имеющих отношение к оккупационным администрациям или проходят службу в рядах российских оккупационных войск и в силовых структурах т. н. "Л/ДНР". Для указанной категории лиц пересечение российско-украинской границы возможно лишь при условии служебной командировки с предварительным информированием российской стороны о времени, месте и цели поездки", - заявили в министерстве.

Кроме того, Восточная правозащитная группа сообщает, что "добровольно-принудительно" получателями паспортов РФ могут стать "чиновники" местных администраций НПФ, участники силового блока НПФ (так называемые народная милиция, военизированные структуры (армия), МЧС и т.д.).

По данным правозащитников, по состоянию на 4 мая 5-7% жителей оккупированных территорий Донбасса выразили желание получить паспорт РФ.

"Всего, по подсчетам администраций НПФ, паспорта граждан РФ готовы получить до 31% граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО", - заявляет правозащитная группа.

По ее данным, в печатных СМИ, на местном телевидении идет активная агитационная кампания по выдаче паспортов РФ.

Напомним, 9 мая в "ДНР" оккупационная власть начала собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов.

Как писало РБК-Украина ранее, до этого пункт приема документов на получение российских паспортов заработал в "Луганской Народной Республике".

Добавим также, МИД Украины просит международное сообщество расширить санкции против РФ за выдачу паспортов жителям ОРДЛО.