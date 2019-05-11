Росія зобов'язала бойовиків ОРДЛО отримати громадянство РФ, - Міноборони

Ілюстративне фото (УНІАН)

За даними правозахисників, станом на 4 травня 5-7% жителів ОРДЛО виявили бажання отримати російський паспорт

Міністерство оборони України заявляє, що російське командування наказало бойовикам ОРДЛО обов'язково отримати громадянство Російської Федерації. Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає прес-служба Міноборони.

Крім того, в Міноборони зазначили, що російська окупаційна адміністрація посилює заходи з русифікації населення ОРДЛО.

"Російським командуванням доведено розпорядження до особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ про обов’язковість отримання всіма військовослужбовцями російського громадянства… Масштаби пропаганди зростають за рахунок інтенсивного розповсюдження в окупаційних засобах масової інформації роз’яснень та коментарів т. зв. "фахівців" з оформлення російських паспортів, а також розсилки інформаційних СМС", - поінформував Мотузяник.

При цьому, за словами речника Міноборони, керівництво ФСБ РФ запровадило додаткові обмеження щодо перетину неконтрольованої українською владою ділянки кордону з Росією.

"Насамперед обмеження стосуються осіб, які мають відношення до окупаційних адміністрацій або проходять службу в лавах російських окупаційних військ та в силових структурах т.зв. "Л/ДНР". Для вказаної категорії осіб перетин українсько-російського кордону можливий лише за умов службового відрядження з попереднім інформуванням російської сторони про час, місце та мету поїздки", - заявили у міністерстві.

Крім того, Східна правозахисна група повідомляє, що "добровільно-примусово" одержувачами паспортів РФ можуть стати "чиновники" місцевих адміністрацій НВФ, учасники силового блоку НВФ (так звані народна міліція, воєнізовані структури (армія), МНС і т.д.).

За даними правозахисників, станом на 4 травня 5-7% жителів окупованих територій Донбасу виявили бажання отримати паспорт РФ.

"Усього, за підрахунками адміністрацій НВФ, паспорти громадян РФ готові отримати до 31% громадян України, які проживають на території ОРДЛО", - заявляє правозахисна група.

За її даними, у друкованих ЗМІ, на місцевому телебаченні йде активна агітаційна кампанія з видачі паспортів РФ.

Нагадаємо, 9 травня у "ДНР" окупаційна влада почала збирати заявки місцевих жителів на отримання російських паспортів.

Як писало РБК-Україна раніше, до цього пункт прийому документів на отримання російських паспортів запрацював у "Луганської Народній Республіці".

Додамо також, МЗС України просить міжнародну спільноту розширити санкції проти РФ за видачу паспортів жителям ОРДЛО.