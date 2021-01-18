Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов

Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть Россию в течение двух недель.

Об этом сообщает российский МИД, передает "РИА Новости".

Как сообщается, ведомство вызвало к себе временного поверенного в делах Нидерландов в России и заявило ему протест из-за объявления персонами нон грата двух российских дипломатов в декабре 2020 года. Тогда их обвинили в разведывательной деятельности.

"Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений", - говорится в комментарии ведомства.

Напомним, ранее Болгария высылала из страны российского дипломата. Он подозревается в многолетнем сборе тайной информации.

Кроме того, Министерство иностранных дел Норвегии вышлет российского дипломата, причастного к шпионскому скандалу.