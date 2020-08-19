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Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала

Осло, Среда 19 августа 2020 16:12
Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала
Фото: флаг Норвегии (flickr.com/w00ter)
Автор: Дмитрий Левицкий

Имя дипломата в норвежском МИДе не разглашают

Министерство иностранных дел Норвегии вышлет российского дипломата, причастного к шпионскому скандалу, недавно вспыхнувшего в стране. Этот дипломат встречался со шпионом, которого задержали норвежские правоохранители.

Об этом сообщает норвежское агентство NRK.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что российский дипломат работал в торговой секции посольства Российской Федерации в Норвегии, но его имя решили не разглашать.

Министерство уже вызвало российского посла и сообщило ему, что дипломат отныне персона нон грата в Норвегии. С тех пор у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть территорию страны.

"Это потому, что он выполнял действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата", - пояснил начальник отдела коммуникаций МИД Труде Маасайде.

Такое решение было принято после задержания гражданина Норвегии, подозреваемого в передаче России государственных данных. Подозреваемый работал на компанию, работающую в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики, а также имел контакты с представителями оборонной промышленности Норвегии.

Напомним, до этого подозреваемых в шпионаже российских дипломатов выслала Словакия; имена этих дипломатов также не разглашали.

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