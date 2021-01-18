Росія оголосила про вислання двох співробітників посольства Нідерландів

Росія висилає двох співробітників посольства Нідерландів в Москві. Вони повинні будуть покинути Росію протягом двох тижнів.

Про це повідомляє російський МЗС, передає "РИА Новости".

Як повідомляється, відомство викликало до себе тимчасового повіреного у справах Нідерландів в Росії та заявило йому протест через оголошення персонами нон грата двох російських дипломатів в грудні 2020 року. Тоді їх звинуватили у розвідувальній діяльності.

"Цей недружній і провокаційний крок, а також новий виток антиросійської істерії, організований Гаагою за допомогою проурядових ЗМІ, продемонстрували відсутність у голландських владних колах здорового глузду і розуміння реальних проблем в рамках російсько-нідерландських відносин", - йдеться в коментарі відомства.

Нагадаємо, раніше Болгарія висилала з країни російського дипломата. Він підозрюється в багаторічному зборі таємної інформації.

Крім того, Міністерство закордонних справ Норвегії вишле російського дипломата, причетного до шпигунського скандалу.