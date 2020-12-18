ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Из Болгарии высылают российского дипломата по подозрению в шпионаже

София, Пятница 18 декабря 2020 16:25
Из Болгарии высылают российского дипломата по подозрению в шпионаже
Фото: флаг Болгарии (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Болгария высылает из страны российского дипломата. Он подозревается в многолетнем сборе тайной информации.

Об этом сообщает Dnevnik.bg.

По данным прокуратуры, россиянин имел доступ к тайной информации с 2017 года. Он собирал различную информацию для передачи ее военной разведке в Москве. В частности, он узнавал численность американских военных, которые прибывали в Болгарию на учения. Для получения такой информации он общался с болгарином, который имел доступ к тайным данным. Он предоставлял их россиянину за деньги. Размер взяток следствие не указало.

Прокуратура уже уведомила о ситуации Министерство иностранных дел и предполагаемый шпион будет выслан из страны.

В посольстве РФ в Болгарии уже заявили, что высылка военно-воздушного и военно-морского атташе при Посольстве России является "безосновательной и не способствует развитию отношений между странами и укреплению стабильности в Черноморском регионе". Россияне "оставили за собой право на ответные меры".

Из Болгарии за последние два года выслали уже шестерых российских дипломатов. Предыдущие эпизоды депортации произошли в октябре 2019 года, январе и сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России. Его подозревают в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

Также в декабре Нидерланды выслали из страны двух дипломатов из России. Они тоже подозревались в шпионаже.

Напомним, в начале года в Давосе задержали двух россиян по подозрению в шпионаже. Один из них представился сантехником, но предъявил российский дипломатический паспорт так же как и второй задержанный.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире шпионаж

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь