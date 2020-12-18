Из Болгарии высылают российского дипломата по подозрению в шпионаже

Фото: флаг Болгарии (pixabay.com)

Болгария высылает из страны российского дипломата. Он подозревается в многолетнем сборе тайной информации.

Об этом сообщает Dnevnik.bg.

По данным прокуратуры, россиянин имел доступ к тайной информации с 2017 года. Он собирал различную информацию для передачи ее военной разведке в Москве. В частности, он узнавал численность американских военных, которые прибывали в Болгарию на учения. Для получения такой информации он общался с болгарином, который имел доступ к тайным данным. Он предоставлял их россиянину за деньги. Размер взяток следствие не указало.

Прокуратура уже уведомила о ситуации Министерство иностранных дел и предполагаемый шпион будет выслан из страны.

В посольстве РФ в Болгарии уже заявили, что высылка военно-воздушного и военно-морского атташе при Посольстве России является "безосновательной и не способствует развитию отношений между странами и укреплению стабильности в Черноморском регионе". Россияне "оставили за собой право на ответные меры".

Из Болгарии за последние два года выслали уже шестерых российских дипломатов. Предыдущие эпизоды депортации произошли в октябре 2019 года, январе и сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России. Его подозревают в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

Также в декабре Нидерланды выслали из страны двух дипломатов из России. Они тоже подозревались в шпионаже.

Напомним, в начале года в Давосе задержали двух россиян по подозрению в шпионаже. Один из них представился сантехником, но предъявил российский дипломатический паспорт так же как и второй задержанный.