UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия объявила о выходе из МКС и назвала дату

Фото: Россия объявила о выходе с МКС после 2024 года (nasa.gov)
Автор: Мария Кучерявец

"Роскосмос" принял решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Это произойдет после 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление новоназначенного главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, которого цитирует "РИА Новости".

"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года принято", - сказал Борисов в докладе главе Кремля Владимиру Путину.

Он также заявил, к этому времени "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.

Напомним, ранее сообщалось, что в России хотят развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе следить за войной в Украине.

Добавим, недавно Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из всех международных космических программ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
МКСРоскосмос