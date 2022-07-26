Россия объявила о выходе из МКС и назвала дату

"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года принято", - сказал Борисов в докладе главе Кремля Владимиру Путину.

Он также заявил, к этому времени "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.

Напомним, ранее сообщалось, что в России хотят развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе следить за войной в Украине.

Добавим, недавно Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из всех международных космических программ.

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