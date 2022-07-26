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Росія оголосила про вихід із МКС і назвала дату

Фото: Росія оголосила про вихід із МКС після 2024 року (nasa.gov)
Автор: Марія Кучерявець

"Роскосмос" ухвалив рішення вийти з проекту Міжнародної космічної станції (МКС). Це станеться після 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву новопризначеного голову "Роскосмосу" Юрія Борисова, якого цитує "РІА Новини".

"Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, всі свої зобов'язання ми виконаємо перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року прийнято", - сказав Борисов у доповіді главі Кремля Володимиру Путіну.

Він також заявив, до цього часу "Роскосмос" почне формувати російську орбітальну станцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії хочуть розгорнути масштабне орбітальне угруповання, яке дозволить на постійній основі слідкувати за війною в Україні.

Додамо, нещодавно Міністерство закордонних справ України закликало виключити Росію з усіх міжнародних космічних програм.

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