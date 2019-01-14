Россия объявила о старте переговоров о мирном договоре с Японией

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Россия и Япония пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны

Российская Федерация и Япония начали переговоры о проблеме мирного договора по итогам Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По словам Лаврова, российская и японская стороны начали вести переговоры по проблеме мирного договора.

"В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора", - заявил Лавров.

Также сообщается, что интересы Токио на переговорах представляет министр иностранных дел Японии Таро Коно. Кроме того, планируется, что в конце января японский премьер Синдзо Абэ посетит Россию, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абе поклялся поставить точку в переговорах по Курилам.

В октябре Абэ он отметил, что Япония намерена заключить мирный договор с РФ по итогам Второй мировой войны только после решения территориальных вопросов.

После войны Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомай вошли в состав СССР. Япония продолжает оспаривать это решение и добивается возвращения островов.