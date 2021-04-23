Россия объявила персонами нон грата пятерых дипломатов Польши
Фото: Россия высылает польских дипломатов (УНИАН)
Россия объявила пять польских дипломатов персонами нон грата. Их обязали покинуть Россию до конца дня 15 мая.
Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
Российская сторона информировала вызванного в МИД РФ посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского о своем решении выслать пять сотрудников польского диппредставительства.
"Министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им предстоит покинуть территорию Российской Федерации до завершения дня 15 мая 2021 года", - сообщили в российском МИД.
Это стало ответом на действия Польши, которая 16 апреля объявила персонами нон грата трех российских дипломатов за нарушение дипломатического статуса и деятельность в ущерб стране.