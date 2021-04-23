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Россия объявила персонами нон грата пятерых дипломатов Польши

Новина українською → Москва, Пятница 23 апреля 2021 14:11
Россия объявила персонами нон грата пятерых дипломатов Польши Фото: Россия высылает польских дипломатов (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия объявила пять польских дипломатов персонами нон грата. Их обязали покинуть Россию до конца дня 15 мая.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Российская сторона информировала вызванного в МИД РФ посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского о своем решении выслать пять сотрудников польского диппредставительства.

"Министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им предстоит покинуть территорию Российской Федерации до завершения дня 15 мая 2021 года", - сообщили в российском МИД.

Это стало ответом на действия Польши, которая 16 апреля объявила персонами нон грата трех российских дипломатов за нарушение дипломатического статуса и деятельность в ущерб стране.

Напомним, Польша призвала Германию отказаться от "Северного потока-2" ради европейской безопасности.

Также вице-спикеры сеймов Литвы и Польши осудили эскалацию со стороны РФ на Донбассе.

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