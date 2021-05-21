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Россия объявила о начале серийного производства боевых роботов

Автор: РБК-Украина

В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. Они якобы способны самостоятельно воевать.

Об этом в интервью российскому телеканалу "Звезда" заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Появились не просто экспериментальные образцы. Началось серийное производство боевых роботов. Роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах. Когда он в состоянии самостоятельно воевать", - сказал Шойгу.

Он также добавил, что на сегодня в России занимаются разработкой оружия "завтрашнего дня".

Напомним, до этого в американском Пентагоне заявили, что США впервые в истории одновременно столкнулись с двумя равными себе стратегическими конкурентами с ядерным потенциалом - Россией и Китаем. В связи с этим Вашингтон выступает за обсуждение новых видов вооружений с Москвой, чтобы снизить уровень угрозы "во имя всеобщего блага".

Отметим, ранее США отчитались об обучении Украины противостоять оружию массового поражения, в том числе на фоне применения Россией на территории европейских стран боевого яда "Новичок".

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