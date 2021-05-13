США отчитались об обучении Украины противостоять оружию массового поражения

Соединенные Штаты Америки провели виртуальные учения Украины тому, как противостоять оружию массового поражения. В частности, на фоне использования Россией боевых ядов на территории европейских стран.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США .

Сообщается, что учения прошли в виртуальном формате. Они направлены на то, чтобы помочь службам внутренней безопасности, правоохранительным органам и службам быстрого реагирования выявлять, реагировать и расследовать убийства с применением оружия массового уничтожения.

В заявлении Госдепа США говорится, что недавние события в Европе высветили реальную угрозу санкционированных правительством России атак с применением оружия массового уничтожения. Вероятно, имеются в виду случаи применения боевого яда "Новичок" в Британии, Болгарии и самой России.

"Соединенные Штаты полны решимости работать с союзниками и партнерами для противодействия злонамеренной деятельности России, такой как использование оружия массового поражения в качестве инструмента убийства", - говорится в заявлении.