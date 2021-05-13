США отчитались об обучении Украины противостоять оружию массового поражения
Соединенные Штаты Америки провели виртуальные учения Украины тому, как противостоять оружию массового поражения. В частности, на фоне использования Россией боевых ядов на территории европейских стран.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.
Сообщается, что учения прошли в виртуальном формате. Они направлены на то, чтобы помочь службам внутренней безопасности, правоохранительным органам и службам быстрого реагирования выявлять, реагировать и расследовать убийства с применением оружия массового уничтожения.
В заявлении Госдепа США говорится, что недавние события в Европе высветили реальную угрозу санкционированных правительством России атак с применением оружия массового уничтожения. Вероятно, имеются в виду случаи применения боевого яда "Новичок" в Британии, Болгарии и самой России.
"Соединенные Штаты полны решимости работать с союзниками и партнерами для противодействия злонамеренной деятельности России, такой как использование оружия массового поражения в качестве инструмента убийства", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее стало известно, что российские спецслужбы причастны к взрывам на оружейных складах в Чехии в 2014 году. На них хранилось оружие компании EMCO болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.
После событий 2014 года Гебрев чуть не стал жертвой отравления ядом "Новичок". Также известен случай с отравлением в Британии бывшего шпиона Сергея Скрипаля, а также российского оппозиционера Алексея Навального на территории самой России.