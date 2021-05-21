Росія оголосила про початок серійного виробництва бойових роботів

У Росії почалося серійне виробництво бойових роботів зі штучним інтелектом. Вони нібито здатні самостійно воювати.

Про це в інтерв'ю російському телеканалу "Звезда" заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"З'явилися не просто експериментальні зразки. Почалося серійне виробництво бойових роботів. Роботи, яких можна показувати у фантастичних фільмах. Коли він в змозі самостійно воювати", - сказав Шойгу.

Він також додав, що на сьогодні в Росії займаються розробкою зброї "завтрашнього дня".