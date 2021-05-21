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Росія оголосила про початок серійного виробництва бойових роботів

Автор: РБК-Україна

У Росії почалося серійне виробництво бойових роботів зі штучним інтелектом. Вони нібито здатні самостійно воювати.

Про це в інтерв'ю російському телеканалу "Звезда" заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"З'явилися не просто експериментальні зразки. Почалося серійне виробництво бойових роботів. Роботи, яких можна показувати у фантастичних фільмах. Коли він в змозі самостійно воювати", - сказав Шойгу.

Він також додав, що на сьогодні в Росії займаються розробкою зброї "завтрашнього дня".

Нагадаємо, до цього в американському Пентагоні заявили, що США вперше в історії одночасно зіткнулися з двома рівними собі стратегічними конкурентами з ядерним потенціалом - Росією і Китаєм. У зв'язку з цим Вашингтон виступає за обговорення нових видів озброєнь з Москвою, щоб знизити рівень загрози "в ім'я загального блага".

Зазначимо, раніше США відзвітували про навчання України протистояти зброї масового ураження, в тому числі на тлі застосування Росією на території європейських країн бойової отрути "Новічок".

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