США и РФ нужно обсудить новые виды вооружений, - Пентагон
Вашингтону надо вести диалог с Москвой по поводу вооружений, которые не учитываются в существующих соглашениях, с целью способствовать сокращению арсеналов ядерного оружия. США заявили, что столкнулись с ситуацией "холодной войны".
Об этом заявил глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард, говорится на сайте Пентагона.
Он добавил, что "открытое общение, безусловно, может снизить уровень угрозы во имя всеобщего блага".
"Одно можно сказать о США и России: даже на протяжении всей "холодной войны", какой бы напряженной она ни была в определенные моменты, мы все это время вели диалог, и в этом была большая ценность", - заявил он.
По словам Ричарда, на данный момент "США впервые за всю историю одновременно сталкиваются с двумя равными себе стратегическими конкурентами с ядерным потенциалом", то есть с Россией и Китаем.
Китай, по словам адмирала, представляет собой растущую угрозу, поскольку китайские стратегические силы "стремительно расширяются во всех сферах". Он добавил, что в РФ также проводится "очень обширная программа ядерной модернизации".
В прошлом месяце Ричард заявлял, что командование США обеспокоено в связи с нехваткой данных о масштабах и расположении запасов ядерных вооружений России, которые не учтены в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.