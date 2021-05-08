США и РФ нужно обсудить новые виды вооружений, - Пентагон

Вашингтону надо вести диалог с Москвой по поводу вооружений, которые не учитываются в существующих соглашениях, с целью способствовать сокращению арсеналов ядерного оружия. США заявили, что столкнулись с ситуацией "холодной войны" .

Он добавил, что "открытое общение, безусловно, может снизить уровень угрозы во имя всеобщего блага".

"Одно можно сказать о США и России: даже на протяжении всей "холодной войны", какой бы напряженной она ни была в определенные моменты, мы все это время вели диалог, и в этом была большая ценность", - заявил он.

По словам Ричарда, на данный момент "США впервые за всю историю одновременно сталкиваются с двумя равными себе стратегическими конкурентами с ядерным потенциалом", то есть с Россией и Китаем.

Китай, по словам адмирала, представляет собой растущую угрозу, поскольку китайские стратегические силы "стремительно расширяются во всех сферах". Он добавил, что в РФ также проводится "очень обширная программа ядерной модернизации".

В прошлом месяце Ричард заявлял, что командование США обеспокоено в связи с нехваткой данных о масштабах и расположении запасов ядерных вооружений России, которые не учтены в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.