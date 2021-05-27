Россия объяснила наращивание войск возле украинской границы

По его словам, пограничные подразделения РФ располагают всем необходимым для выполнения задач по охране государственной границы в мирное время и в случае обострения обстановки.

"Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения", - сказал Кулишов.

Отметим, с начала апреля РФ начала стягивать войска к границам Украины. По данным СБУ, российских военных разместили на пяти направлениях. Такие действия России осудили США, страны ЕС, а также НАТО.

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал с 23 апреля начать возвращать в пункты постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе. Однако, в Государственной пограничной службе Украины заявили, что РФ отвела войска только в одном направлении.