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Россия обвинила Украину в не устранении минных полей в Петровском и Золотом

Новости » Политика     23.01.2020 - 16:36
Россия обвинила Украину в не устранении минных полей в Петровском и Золотом
Фото: Мария Захарова (mid.ru)

По словам Марии Захаровой, начавшееся разведение сил в Золотом и Петровском до сих пор фактически не завершено

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Украина до сих пор не устранила минные поля на участках разведения сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По ее словам, начавшееся разведение сил в Золотом и Петровском до сих пор фактически не завершено.

"Украинская сторона не разобрала фортификационные сооружения, не устранила минные заграждения", - заявила Захарова.

Она также отметила, что ряд шагов Киева в прошлом году, в том числе обмен удерживаемыми лицами и участие в нормандском саммите в Париже, свидетельствует, что "при наличии политической воли и при ответственном подходе можно добиваться конкретных позитивных результатов".

"Хочется надеется, что украинские власти будут демонстрировать эту волю чаще. К сожалению, пока с этим есть проблемы", - добавила она.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября и продлилось несколько дней. В рамках этих мер украинская сторона и представители ОРЛО отвели тяжелое вооружение от линии фронта.

После этого прошло разведение на еще одном участке - в районе Петровского Донецкой области. Разведение сил и средств на Донбассе было главным условием проведения саммита "нормандской четверки" в Париже.

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