Росія звинуватила Україну в не усуненні мінних полів у Петровському і Золотом

Фото: Марія Захарова (mid.ru)

За словами Марії Захарової, почалося розведення сил в Золотом і Петровському досі фактично не завершено

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що Україна досі не усунула мінні поля на ділянках розведення сил в районі населених пунктів Золоте і Петровське. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За її словами, почалося розведення сил в Золотому і Петровському досі фактично не завершено.

"Українська сторона не розібрала фортифікаційні споруди, не усунула мінні загородження", - заявила Захарова.

Вона також зазначила, що ряд кроків Києва в минулому році, в тому числі обмін утримуваними особами та участь у нормандському саміті в Парижі, свідчить, що "за наявності політичної волі та при відповідальному підході можна досягти конкретних позитивних результатів".

"Хочеться сподівається, що українська влада буде демонструвати цю волю частіше. На жаль, поки що з цим проблеми", - додала вона.

Нагадаємо, розведення сил в Золотому почалося 29 жовтня і тривало кілька днів. В рамках цих заходів українська сторона і представники ОРЛО відвели важке озброєння від лінії фронту.

Після цього пройшло розведення на ще одній ділянці - в районі Петровського Донецької області. Розведення сил і засобів на Донбасі було головною умовою проведення саміту "нормандської четвірки" в Парижі.