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Россия обвинила НАТО в переброске войск к границам страны

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил НАТО в переброске войск к границе страны. Западные страны якобы провоцируют Украину на антироссийские действия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

"Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. В самой Украине на линии соприкосновения на Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов", - сказал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила возле украинской границы, в оккупированном Крыму и на Донбассе более 40 тактических батальонных группировок, в которых насчитывается около 115 тысяч военных.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил наращивание российских войск на границе с Украиной и призвал Москву снизить напряженность.

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