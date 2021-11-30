Росія звинуватила НАТО в перекиданні військ до кордонів країни

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив НАТО в перекиданні військ до кордону країни. Західні країни ніби-то провокують Україну на антиросійські дії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

"Ближче до наших кордонів перекидаються значні підрозділи і бойова техніка країн НАТО, включаючи американську і британську. В самій Україні на лінії зіткнення на Донбасі акумулюється все більше сил і засобів за підтримки зростаючого числа західних інструкторів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля українського кордону, в окупованому Криму і на Донбасі понад 40 тактичних батальйонних угруповань, в яких налічується близько 115 тисяч військових.

До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив нарощування російських військ на кордоні з Україною і закликав Москву знизити напруженість.