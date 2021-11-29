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МИД назвал численность российских войск возле Украины

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 20:12
МИД назвал численность российских войск возле Украины Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия разметила возле границы Украины, в оккупированном Крыму и на Донбассе более 40 тактических батальонных группировок. В них насчитывается около 115 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Россия разместила многочисленную военную группировку в регионах у государственной границы Украины. Она включает в себя танки, артиллерию, воздушные и военно-морские силы. Там находится более 40 батальонных тактических групп, в состав которых входит 115 тысяч военных", - сказал министр.

Кулеба отметил, что эта цифра включает в себя российских военных, которые находятся в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Глава МИД подчеркнул, что Москва отказывается объяснить свои действия возле границы Украины, в Крыму и ОРДЛО.

По его словам, эти военные силы России находятся на границе с Украиной в весны текущего года. За последние месяцы Москва фактически не отвела их, несмотря на заявления.

Кулеба напомнил, что Украина, Германия и Франция выступали за готовность начать переговоры с Россией в рамках нормандского формата. Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров избегает таких встреч.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба назвал худший сценарий вторжения России.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины

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Дмитрий Кулеба МИД Украины Российская Федерация
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