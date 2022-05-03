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Россия обвинила Израиль в поддержке "неонацистского режима" в Киеве

Фото: Россия обвинила Израиль в поддержке "неонацистского режима" в Киеве (mid.ru)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел России обвинило правительство Израиля в поддержке "неонацистского режима" в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел РФ в Twitter.

"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве", - говорится в сообщении.

Ранее в интервью итальянской телекомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров упомянул о еврейских корнях Владимира Зеленского и сравнил его с Адольфом Гитлером.

Позже в Офисе президента назвали это заявление пещерным антисемитизмом.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что своими словами Лавров показал глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит.

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