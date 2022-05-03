Росія звинуватила Ізраїль у підтримці "неонацистського режиму" в Києві

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці "неонацистського режиму" в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ РФ в Twitter .

"Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві", - йдеться в повідомленні.

Раніше в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset глава МЗС РФ Сергій Лавров згадав про єврейське коріння Володимира Зеленського і порівняв його з Адольфом Гітлером.

Пізніше в офісі президента назвали цю заяву печерним антисемітизмом.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що своїми словами Лавров показав глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт.

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