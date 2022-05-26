Россия обустраивает третью линию обороны на захваченном юге Украины, - ГУР
Российские войска обустраивают третью линию обороны в Херсонской и Запорожской областях. Что свидетельствуют о планах закрепиться на оккупированных территориях
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого для "Крым. Реалии".
По его словам, противник стягивает войска на захваченный юг Украины со стороны оккупированного Крыма. В частности, разворачивается мощная группировка сухопутных войск с воздушным и морским компонентами.
"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго", - добавил Скибицкий.
Напомним, ранее российский президент Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей.
А на оккупированном Донбассе ускорилась раздача российских паспортов.
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