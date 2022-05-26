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Россия обустраивает третью линию обороны на захваченном юге Украины, - ГУР

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Херсонская область, Четверг 26 мая 2022 09:14
Россия обустраивает третью линию обороны на захваченном юге Украины, - ГУР Фото: представитель военной разведки Вадим Скибицкий (uacrisis.org)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска обустраивают третью линию обороны в Херсонской и Запорожской областях. Что свидетельствуют о планах закрепиться на оккупированных территориях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого для "Крым. Реалии".

По его словам, противник стягивает войска на захваченный юг Украины со стороны оккупированного Крыма. В частности, разворачивается мощная группировка сухопутных войск с воздушным и морским компонентами.

"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго", - добавил Скибицкий.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей.

А на оккупированном Донбассе ускорилась раздача российских паспортов.

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