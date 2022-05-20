UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия обстреляла школу в Северодонецке, где прятались люди: трое погибли

Фото: российские оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где прятались люди (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 мая российские войска обстреляли школу в Северодонецке Луганской области, где прятались сотни людей. В результате чего по меньшей мере трое из них погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте", - написал Гайдай.

По его словам, полиция Луганской области сейчас пытаются перевезти людей в другое укрытие.

"Прошу, если вы остались в городе - постоянно находитесь в укрытиях", - призвал Гайдай.

Напомним, российские оккупанты целенаправленно обстреливают жилой массив Северодонецка. За последние сутки погибли более 10 человек. Плотность обстрелов не позволяет обследовать территории.

Ранее стало известно, что за сутки российская армия разрушила в Луганской области более 60 домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскСеверодонецкОбстріл