Обстрелы, эвакуация и обеспечение. Глава Луганской ОВА рассказал о ситуации в регионе
Российские войска продолжают уничтожать украинские города в Луганской области, в частности Северодонецк. Однако украинские военные продолжают держать оборону региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Он отметил, что оккупанты целенаправленно обстреливают жилой массив Северодонецка. За последние сутки погибли более 10 человек. Плотность обстрелов не позволяет обследовать территории.
По словам Гайдая, украинские военные обеспечены всем необходимым и удерживают фронт.
Также он добавил, что из-за активных боевых действий эвакуация мирного населения значительно усложняется. Однако с помощью бронированных машин местные власти, правоохранители и волонтеры продолжат вывозить людей.
Также в Луганской области открыли три точки для выпекания хлеба, а также регион скоро получит новые емкости, фильтры и системы очистки для воды, машины скорой помощи.
Ранее мы сообщали, что за сутки российская армия разрушила в Луганской области более 60 домов.
Также Сергей Гайдай показал фото из разрушенного Рубежного, где постоянно продолжаются обстрелы.
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