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Росія обстріляла школу в Сєвєродонецьку, де ховались люди: троє загинули

Фото: російські окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де ховались люди (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 20 травня російські війська обстріляли школу в Сєверодонецьку Луганської області, де переховувалися сотні людей. Внаслідок чого щонайменше троє з них загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці", - написав Гайдай.

За його словами, поліція Луганської області наразі намагаються перевезти людей до іншого укриття.

"Прошу, якщо ви залишилися в місті - постійно знаходьтеся в укриттях", - закликав Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти цілеспрямовано обстрілюють житловий масив Сєвєродонецька. За останню добу загинули понад 10 людей. Щільність обстрілів не дозволяє обстежити території.

Раніше стало відомо, що за добу російська армія зруйнувала у Луганській області понад 60 будинків.

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ЛуганськСєвєродонецькОбстріл