Россия снова обстреляла приграничные территории в Черниговской области

Оккупанты в промежутке между 10:27 и 10:35 трижды обстреляли территории Черниговской области.

"Было слышно четыре взрыва вблизи населенного пункта Гремяч. Во второй раз в районе населенного пункта неподалеку Гремяча было зафиксировано еще два взрыва, вероятно, из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Также взрывы слышали в районе населенного пункта Михальчина Слобода. Все обстрелы велись с территории России.

В результате атаки врага никто не пострадал. Информация о повреждении гражданской инфраструктуры также не поступала.